Conte: “Bisogna dare fastidio anche in Europa? Ci vogliono tempo e pazienza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di Napoli-Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato così del match del Maradona
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di Napoli-Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato così del match del Maradona:

"Lobotka si è allenato anche prima del match col Como, c'è garanzia e probabilmente giocherà tutta la partita"

Gutierrez-Elmas a sinistra?

"Sono due giocatori che sono la novità buona del mercato, si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative valide"

Bisogna cominciare a dare fastidio anche in Europa?

"Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto"

