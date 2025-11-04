Intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima di Napoli-Eintracht Francoforte, Antonio Conte ha parlato così del match del Maradona:
Conte: “Bisogna dare fastidio anche in Europa? Ci vogliono tempo e pazienza”
"Lobotka si è allenato anche prima del match col Como, c'è garanzia e probabilmente giocherà tutta la partita"
Gutierrez-Elmas a sinistra?
"Sono due giocatori che sono la novità buona del mercato, si sono inseriti nella giusta maniera e rappresentano alternative valide"
Bisogna cominciare a dare fastidio anche in Europa?
"Ci vuole sempre tempo e pazienza su tutto"
