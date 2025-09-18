Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City

Marco Astori Redattore 18 settembre - 23:26

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester City. Ecco le sue parole: "Tutti quanti siamo rimasti con l'amaro in bocca, non solo McTominay. Dispiace, abbiamo preparato la partita fatta nei primi 20 minuti: l'espulsione ha cambiato la partita, se sia giusta o meno non voglio dirlo perché non l'ho vista. Già è difficile giocare col City in 11 contro 11. Nei primi 20 minuti ho visto un grande atteggiamento, avrebbero trovato grandi difficoltà a giocare contro di noi: i ragazzi hanno tenuto botta e sono stati bravi. Già è difficile uscire da qui indenni, se poi rimani per 70 minuti in 10 diventa impossibile.

Io sono molto onesto: io nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che la partita l'avessimo preparata nel modo giusto e che potessimo arrivare a fare male. Mi spiace perché queste sono partite che le espulsioni le rovinano: non puoi fare le giuste valutazioni. Dopo un po' poi subentra la stanchezza: ho fatto le sostituzioni per far entrare gente fresca perché Lobotka, Anguissa e Politano hanno dato tanto, per Matteo è cambiata la partita totalmente e ha fatto il quinto ma non è un quinto. Si abbassa quando deve ma se sta lì non dico che si esalta il difetto perché lui è bravo, ma non è un quinto. Però sono contento dell'abnegazione, della mentalità dei ragazzi e della voglia: io esco con sensazioni positive.

Sono partite in cui sei costretto a difenderti: noi prendiamo gol quando proviamo a pressare su fallo laterale. Lì sbagliamo perché con squadre di questo livello devi fare contenimento e sperare in qualche ripartenza: non vogliamo farlo ma oggi abbiamo dovuto. E quando abbiamo aggredito in 10 abbiamo preso gol: dobbiamo essere un pochino più maturi. E' stato un gesto di generosità. Io sono comunque contento dell'atteggiamento e della mentalità: era la prima volta che rimanevamo in dieci, è successo nella partita più difficile. Ma io ho visto cose positive: ero più arrabbiato per il finale con la Fiorentina, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo".