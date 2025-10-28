FC Inter 1908
Napoli-Inter, Lautaro a Conte: “C…o vuoi?”. Lui gli ride in faccia e dice a Mariani…

Napoli-Inter, Lautaro a Conte: “C…o vuoi?”. Lui gli ride in faccia e dice a Mariani… - immagine 1
Lite furiosa scoppiata nel secondo tempo di Napoli-Inter tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. DAZN, nella sua rubrica Bordo CAM, è tornato così su quegli attimi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lite furiosa scoppiata nel secondo tempo di Napoli-Inter tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. DAZN, nella sua rubrica Bordo CAM, è tornato così su quegli attimi. Alla zuffa tra Dumfries e Conte si aggiunge Lautaro, che va dritto dal suo ex allenatore. Fra i due si frappone Oriali, ma la domanda di Lautaro a Conte è: "Che cazzo vuoi?". L'allenatore del Napoli risponde ridendo in faccia all'attaccante dell'Inter, cosa che non lo fa calmare.

Napoli-Inter, Lautaro a Conte: “C…o vuoi?”. Lui gli ride in faccia e dice a Mariani…- immagine 2
Getty Images

Lautaro viene allontanato da Barella e da Juan Jesus, che gli ricorda: "Sei il capitano". Intanto Mariani dà il giallo a Conte che dice: "E a Lautaro che fai? E a Dumfries che fai? Che mi ha insultato". Mariani: "Ti calmi un attimo? Sei uscito dalla tua area e sei un allenatore". "E loro sono giocatori, mi devono rispettare". Risponde Conte.

Napoli-Inter, Lautaro a Conte: “C…o vuoi?”. Lui gli ride in faccia e dice a Mariani…- immagine 3

Poi a distanza Conte e Lautaro continuano, l'argentino usa gesti e propria lingua per sottolineare che secondo lui l'allenatore ha paura del confronto: gli dà addirittura appuntamento negli spogliatoi a fine partita. Mentre Conte risponde col gesto del "parla parla". E poi: "Tira tira, tira sto cazzo". Quelle tensioni dei tempi dell'Inter evidentemente non erano sopite del tutto.

