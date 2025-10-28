Lite furiosa scoppiata nel secondo tempo di Napoli-Inter tra Antonio Conte e Lautaro Martinez . DAZN, nella sua rubrica Bordo CAM, è tornato così su quegli attimi. Alla zuffa tra Dumfries e Conte si aggiunge Lautaro, che va dritto dal suo ex allenatore. Fra i due si frappone Oriali, ma la domanda di Lautaro a Conte è: "Che cazzo vuoi?". L'allenatore del Napoli risponde ridendo in faccia all'attaccante dell'Inter, cosa che non lo fa calmare.

Lautaro viene allontanato da Barella e da Juan Jesus, che gli ricorda: "Sei il capitano". Intanto Mariani dà il giallo a Conte che dice: "E a Lautaro che fai? E a Dumfries che fai? Che mi ha insultato". Mariani: "Ti calmi un attimo? Sei uscito dalla tua area e sei un allenatore". "E loro sono giocatori, mi devono rispettare". Risponde Conte.