Le parole del tecnico azzurro dopo la vittoria in rimonta del suo Napoli contro il Genoa

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 21:05)

Alla fine della partita vinta contro il Genoa, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Le condizioni di Politano e Lobotka saranno valutate nei prossimi giorni. Affaticamento per il primo, il secondo si è aperto scivolando sul terreno di gioco, ha sentito una piccola fitta vicino al pube, bisognerà fare le valutazioni», ha detto a proposito dei due giocatori che si sono fatti male durante la partita.

«Fatiche dopo la Champions? Sicuramente col Pisa ce la siamo complicata noi la vita. Come gestire il triplo impegno? Nostro è un percorso vergine. Non siamo le altre squadre che comunque hanno fatto CL, Europa o Conference League, sono squadre strutturate. Noi abbiamo strutturato una rosa quest'anno aggiungendo 9 giocatori su una base di 11-12 giocatori dell'anno socrso. Questo testimonia che l'anno scorso abbiamo vinto il campionato al di là delle aspettative in maniera straordinaria e che quest'anno, come dico sempre, è una stagione complessa, quella più complessa in assoluto», ha spiegato.

«Perché inserire 9 giocatori in una piazza che ha vinto lo scudetto non è semplice. Vengono tutti da realtà diverse, tranne De Bruyne che è abituato ai palcoscenici importanti. Gli altri sono ragazzi che sicuramente hanno bisogno di giocare, alzare il livello, migliorare. Stiamo facendo un percorso vergine da questo punto di vista a differenza di altre squadre che giocano in Champions sistematicamente ed erano strutturati dall'anno scorso. Noi stiamo strutturando la squadra e puoi pagare dazio a livello di scelte da fare. E cerchi di affidarti a delle certezze per non andare al buio», ha anche aggiunto il tecnico del club partenopeo.

«Se mi aspettavo un Hojlund così e come sta funzionando con De Bruyne? Al Manchester era stato messo in disparte, è un giocatore con margini di crescita importanti. Lui può diventare un crack e deve lavorare perché lo sta dimostrando. Kevin va gestito tra campionato e Champions, cerchi di gestire la situazione. Contro il Pisa avevo fatto delle scelte e oggi ho preferito partire con un 4-3-3 e lui è totalmente integrato con noi, ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore importante per come viene utilizzato, con 4 centrocampisti abbiamo tanta qualità e anche chi è entrato dopo ci ha dato una mano, dobbiamo cercare di farlo. Stiamo facendo il nostro percorso giocando alzando il livello di chi è arrivato quest'anno e comunque devono essere belli forti ed aiutarci».

«Se seguo la NFL come Chivu o Juve-Milan? Se riesco ad andare in trempo la vedo volentieri perché si affrontano due squadre top del nostro campionato e nel mondo, io ho la passione per il calcio e quindi la vedo molto volentieri», ha concluso.

(Fonte: DAZN)