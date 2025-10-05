Alla fine della partita vinta contro il Genoa, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di DAZN. «Le condizioni di Politano e Lobotka saranno valutate nei prossimi giorni. Affaticamento per il primo, il secondo si è aperto scivolando sul terreno di gioco, ha sentito una piccola fitta vicino al pube, bisognerà fare le valutazioni», ha detto a proposito dei due giocatori che si sono fatti male durante la partita.
news
Conte: “Doppio impegno? Non strutturati come le altre, siamo squadra vergine. Juve-Milan…”
«Fatiche dopo la Champions? Sicuramente col Pisa ce la siamo complicata noi la vita. Come gestire il triplo impegno? Nostro è un percorso vergine. Non siamo le altre squadre che comunque hanno fatto CL, Europa o Conference League, sono squadre strutturate. Noi abbiamo strutturato una rosa quest'anno aggiungendo 9 giocatori su una base di 11-12 giocatori dell'anno socrso. Questo testimonia che l'anno scorso abbiamo vinto il campionato al di là delle aspettative in maniera straordinaria e che quest'anno, come dico sempre, è una stagione complessa, quella più complessa in assoluto», ha spiegato.
«Perché inserire 9 giocatori in una piazza che ha vinto lo scudetto non è semplice. Vengono tutti da realtà diverse, tranne De Bruyne che è abituato ai palcoscenici importanti. Gli altri sono ragazzi che sicuramente hanno bisogno di giocare, alzare il livello, migliorare. Stiamo facendo un percorso vergine da questo punto di vista a differenza di altre squadre che giocano in Champions sistematicamente ed erano strutturati dall'anno scorso. Noi stiamo strutturando la squadra e puoi pagare dazio a livello di scelte da fare. E cerchi di affidarti a delle certezze per non andare al buio», ha anche aggiunto il tecnico del club partenopeo.
«Se mi aspettavo un Hojlund così e come sta funzionando con De Bruyne? Al Manchester era stato messo in disparte, è un giocatore con margini di crescita importanti. Lui può diventare un crack e deve lavorare perché lo sta dimostrando. Kevin va gestito tra campionato e Champions, cerchi di gestire la situazione. Contro il Pisa avevo fatto delle scelte e oggi ho preferito partire con un 4-3-3 e lui è totalmente integrato con noi, ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore importante per come viene utilizzato, con 4 centrocampisti abbiamo tanta qualità e anche chi è entrato dopo ci ha dato una mano, dobbiamo cercare di farlo. Stiamo facendo il nostro percorso giocando alzando il livello di chi è arrivato quest'anno e comunque devono essere belli forti ed aiutarci».
«Se seguo la NFL come Chivu o Juve-Milan? Se riesco ad andare in trempo la vedo volentieri perché si affrontano due squadre top del nostro campionato e nel mondo, io ho la passione per il calcio e quindi la vedo molto volentieri», ha concluso.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA