Le scelte di Conte e il momento di due centrocampisti in particolare: l'ex Inter ha parlato prima della gara col Genoa

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre - 17:33

«Sono scelte tecniche, era rimasto fuori Lobotka con Anguissa qualche partita fa. Capiterà ancora, sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato». Lele Oriali ha parlato così del Napoli, ai microfoni di Skysport, prima della partita contro il Genoa.

-Aspetto secondario la disponibilità a cambiare modulo di gioco...

È un aspetto tattico memorizzato, non credo che ci siano difficoltà a proposito.

-Si è parlato tanto di De Bruyne e ora di McTominay, dall'alto della sua esperienza a centrocampo che consiglio gli ha dato?

Ho detto a McTominay di giocare come sa. Solo quello e deve avere pazienza. Non pensare di dover risolvere le partite da solo, di giocare come ha sempre fatto. È solo una questione di tempo e poi ritroveremo il vero McTominay.

(Fonte: SS24)