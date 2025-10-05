«Sono scelte tecniche, era rimasto fuori Lobotka con Anguissa qualche partita fa. Capiterà ancora, sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato». Lele Oriali ha parlato così del Napoli, ai microfoni di Skysport, prima della partita contro il Genoa.
Napoli, Oriali: "Tanti impegni, qualcuno viene sacrificato. A McTominay ho consigliato…"
Napoli, Oriali: “Tanti impegni, qualcuno viene sacrificato. A McTominay ho consigliato…”
Le scelte di Conte e il momento di due centrocampisti in particolare: l'ex Inter ha parlato prima della gara col Genoa
-Aspetto secondario la disponibilità a cambiare modulo di gioco...
È un aspetto tattico memorizzato, non credo che ci siano difficoltà a proposito.
-Si è parlato tanto di De Bruyne e ora di McTominay, dall'alto della sua esperienza a centrocampo che consiglio gli ha dato?
Ho detto a McTominay di giocare come sa. Solo quello e deve avere pazienza. Non pensare di dover risolvere le partite da solo, di giocare come ha sempre fatto. È solo una questione di tempo e poi ritroveremo il vero McTominay.
