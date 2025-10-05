«I tre punti contano e il premio per il miglior giocatore lo do a mio figlio che me ne chiede sempre un altro. Ma conta che vinca il Napoli. Sono a disposizione del mister, sono contento di poter giocare, siamo una squadra e siamo pronti a giocare e ad ascoltare quello che dice il mister».Anguissa, alla fine della partita contro il Genoa ha parlato così della sua gara contro il Genoa che ha pareggiato proprio lui.
I due giocatori che hanno ribaltato la gara contro il Genoa hanno parlato ai microfoni di DAZN
Insieme a lui, ai microfoni di DAZN, anche l'altro marcatore azzurro di serata, Hojlund: «Credo di non essere cambiato tanto, sto facendo il mio lavoro giorno dopo giorno per portare al Napoli punti utili. Conte indicava la testa? Mi ha visto stanco e allora mi ha detto di metterci la testa, avevo anche bisogno di questo per avere una rinfrescata e tornare in partita», ha detto il giocatore parlando dell'aiuto ricevuto dal mister.
(Fonte: DAZN)
