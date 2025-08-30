Conte: “La partita l’avete vista tutti. Sarei stato contento anche dello 0-0...

Antonio Conte , tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in extremis contro il Cagliari . Ecco le sue parole: "Quando Anguissa ha segnato ho pensato: "Finalmente". La partita l'avete vista tutti, sono le tipiche partite dove corri il rischio grandissimo di perdere: ho detto anche ai ragazzi che sarei stato contento dello 0-0, abbiamo giocato da squadra vera e con pazienza cercando le situazioni giuste per far gol.

Sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo: non me l'aspettavo così, ma siamo stati bravi. Sono molto contento. I nuovi? L'ho detto, abbiamo preso calciatori che ci possano dare una mano nel presente per poi essere il futuro del Napoli. Abbiamo cercato di completare la rosa perché l'anno scorso non avendo l'Europa ci basavamo su 12-13 giocatori: abbiamo avuto la necessità di immettere giocatori nuovi in una squadra che ha vinto lo Scudetto".