"Non volevo vincere, volevamo vincere. Il verbo è sempre il noi e non l'io nelle mie squadre, era una partita dove avevo avvertito, e quando avverto non lo faccio per pararmi ma perché so, analizzo l'avversario. L'Empoli è una delle più in forma in campionato, ha perso all'ultimo con la Lazio, qui ad Empoli nessuno ha fatto gol"