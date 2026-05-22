Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba ha parlato dell'Inter e della stagione di Chivu

Andrea Della Sala Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 15:46)

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro Ivan Cordoba ha parlato dell'Inter e della stagione di Chivu

Lei di feste da giocatore dell’Inter ne ha fatte tante. Ora si trova dall’altra parte, da spettatore, e come vive questa nuova dimensione?

«È bellissimo comunque, perché tutto questo mi fa ricordare le tante volte che abbiamo celebrato tutti quei titoli. E poi ora sono contento per la squadra e i giocatori di oggi».

Non era scontato, viste le perplessità dell’estate scorsa e le polemiche dopo il Mondiale per club.

«All’inizio di questa stagione sicuramente c’erano tanti dubbi da parte di tante persone. Dubbi che tuttavia non hanno mai aleggiato intorno alla squadra perché li ho visti tutti molto sicuri. Le perplessità venivano soltanto dall’esterno. Adesso è molto bello vedere questa Inter festeggiare, sono vittorie e momenti che ti rimangono per sempre. Lavori un anno intero e non vedi l’ora che arrivi questo».

In quanto mito del club come ha vissuto questa giornata?

«Noi “Legends” siamo onorati di essere qui e di prendere parte a questa festa. Possiamo solo dire grazie alla squadra che ha vinto e grazie alla società che ci permette di stare qua insieme a loro. Cerchiamo sempre di portare tanta positività a tutto il mondo Inter».

Si è soffermato con qualche giocatore in particolare o con il suo ex compagno Chivu?

«Mi sono complimentato con tutti ovviamente, poi specialmente col capitano Lautaro e certamente con Cristian».

Che rapporto aveva da compagno di squadra con l’attuale allenatore?

«Ottimo. Lui è un grande amico, abbiamo fatto tante battaglie insieme ed è bello vedere come ha raggiunto questi successi».

In pochi se lo sarebbero aspettato quando Marotta e Ausilio lo hanno chiamato all’Inter.

«Ma non è una casualità, lui è stato sempre in grado di mostrarci un calcio semplice, anche dal punto di vista della comunicazione, con la squadra e verso l’esterno. Lui ha anche questo come talento: fa capire a tutti che il calcio non è un qualcosa di irraggiungibile o i giocatori delle entità intoccabili».

Rivede un po’ di Mourinho in Chivu?

«No, sono diversi. Sono molto diversi. Mourinho è una persona che fa della comunicazione un qualcosa che usa un po’ per “guerreggiare” e cercare di togliere l’attenzione dalla squadra, dalla società, cercando di farsi carico lui di tutte queste battaglie. Ed è bravo, anzi bravissimo, a fare quel che fa».

E Chivu?

«Cristian è una persona che non vuole entrare in discussione, non vuole litigare con nessuno. Applica il linguaggio del calcio. In una parola: semplicità. Quando lui parla, si capisce che tipo di formazione ha avuto. Il suo percorso, fin dall’inizio, da quando era all’Ajax, di cui è stato anche capitano, parla per lui».

Lei si sarebbe divertito in questa Inter?

«Assolutamente sì. Penso proprio che sarebbe stato facile giocare con questa squadra: sono tutti molto forti, hanno avuto un dominio importantissimo e quindi sicuramente a volte c’era anche da correre meno o meno da andare a cercare di recuperare i palloni. Perché per la maggior parte del tempo il gioco era sempre in mano dell’Inter. E questo ha fatto la differenza».