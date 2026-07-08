Le parole di Alessandro Costacurta sulla prossima edizione della Champions League: l'ex Milan ha scelto la sua favorita

Matteo Pifferi Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 20:46)

Nel corso di un'ampia intervista a Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato anche della prossima Champions, indicando nel PSG la squadra favorita:

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«Credo che i francesi siano nettamente i favoriti. Il Psg gioca il miglior calcio e sta scegliendo da alcuni anni giocatori adatti a mantenere alta la qualità. Le rivali possono acquistare tanti giocatori, ma non ci saranno stravolgimenti».

Cosa l’ha impressionata di più del Psg in queste due stagioni?

«Il ritmo, la corsa. Penso che solo la Francia in questo Mondiale abbia in campo una velocità di pensiero e gamba paragonabile al Psg. La Francia ha Mbappé, straordinario, il Psg però ha avuto un Kvaratskhelia impressionante. Probabilmente se la nazionale della Georgia fosse fra le migliori del mondo, il Pallone d’Oro lo avrebbe vinto Kvara. Il Psg non ha punti deboli, sono tantissimi anni che non vedevo una squadra di tale qualità in ogni singolo giocatore, panchina compresa. E senza Mbappé, giocatore eccezionale, sono diventati addirittura più forti, puntando su profili funzionali al gioco di Luis Enrique. Tutti si sono presi la responsabilità, ora lavorano in undici, prima erano dieci e un terzo».

Al netto del mercato, chi potrà impensierire il Psg?

«Bayern, Arsenal e Barcellona. I tedeschi sono molto vicini, però Kane avrà un anno di più. E poi non scordiamo una cosa fondamentale: il Psg ha un vantaggio di spreco di energie rispetto alle altre. In campionato vincono in scioltezza, possono far riposare i migliori: Dembelé nell’ultima annata ha giocato la metà delle gare di Haaland».

Sulle italiane, partiamo dall'Inter

«Sicuramente i nerazzurri sono i più attrezzati per arrivare almeno agli ottavi di finale, poi dipenderà da chi troveranno. Purtroppo il discorso è semplice: sulla carta Psg, Bayern, Barcellona, Real Madrid e almeno quattro inglesi sono più forti. Quindi arrivare ai quarti sarebbe un’impresa».