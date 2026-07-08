Costacurta: “Ramos pagato tanto dal Milan? Rischiavano di fare come l’Inter con…”

Costacurta, però, tira le orecchie ai giocatori del Milan: "Una cosa di cui vergognarsi, da cafoni, non da Milan"

Matteo Pifferi Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 21:46)

Nel corso di un'ampia intervista a Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato anche di Milan e dell'acquisto di Ramos dal PSG.

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E il “suo” Milan? Ha scelto Amorim e preso Gonçalo Ramos come centravanti. I tifosi possono tornare a essere ottimisti?

«Io lo sarei. Finalmente si stanno muovendo nella direzione giusta. La prima cosa da fare era prendere una prima punta affidabile e secondo me il portoghese lo è: lo hanno pagato tanto, ma così lo hanno acquistato, altrimenti rischiavano di fare la fine dell’Inter con Palestra. Anche Gila in difesa, se arrivasse, sarebbe già più forte dei tre titolari dell’anno scorso. Dopo un mese caotico, hanno preso una direzione e in questo momento gli dico bravi».

A chi attribuisce le maggiori responsabilità del fallimento dell’ultima annata rossonera?

«Ai giocatori, sempre. Lo dico con un pizzico di presunzione avendo vinto 7 scudetti e 5 Champions: noi eravamo sempre puntuali, arrivavo in campo e guardavo in faccia gli avversari per incutere timore; quest’anno quanti ritardi e multe hanno accumulato i calciatori del Milan? Una cosa di cui vergognarsi, da cafoni, non da Milan».

Maldini e Conte sono gli uomini giusti per far ripartire la nostra nazionale?

«Intanto servirebbero dei giocatori forti... Però è oggettivo che Paolo e Antonio siano due personalità d’eccellenza. Hanno capacità, mentalità, disciplina e fantasia per ricoprire quei ruoli. E avere un dirigente come Malagò è un già un primo grande passo per ripartire».