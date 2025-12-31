"Il nostro obiettivo ad oggi è quello di tornare in Champions, manchiamo da troppi anni", dice Cristante a Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 17:16)

Lunga intervista concessa da Bryan Cristante a Sky Sport. Il centrocampista della Roma ha parlato anche della fatica che fanno i giallorossi negli scontri diretti:

"Cosa manca? Penso il dettaglio finale. In quasi tutti abbiamo fatto ottime partite, anche controllando la gara per lunghi tratti. Poi ci è mancato il gol, o la capacità di non subirne. Penso che ci manchi un piccolo passo nei dettagli in area. Negli scontri diretti non si può concedere nulla"

Roma prima nel 2025 — "Significa che siamo sulla buona strada, che stiamo trovando continuità. Ma conta poco, sono due campionati diversi. Conta a livello della continuità e per la capacità di credere nella squadra, adesso dobbiamo continuare così nella seconda metà del campionato, penso che un anno sia lungo e non sia facile fare quello che abbiamo fatto, stiamo lavorando nel modo giusto"

A fine stagione sarai contento se… — "Il nostro obiettivo ad oggi è quello di tornare in Champions, manchiamo da troppi anni e penso che ci siamo costruiti delle possibilità in questa prima metà del campionato. È difficile, ci sono squadre anche più attrezzate e con rose più larghe. Però il nostro obiettivo è quello di provarci fino alla fine anche se non è facile"

Siete sorpresi di essere lì vicino alla vetta? — "Sapevamo di avere un'ottima squadra e che potevamo fare un ottimo campionato. Sapevamo che arrivava un allenatore nuovo con concetti di gioco diversi, siamo stati bravi a seguirlo dal primo minuto e tutto ciò ha portato a questi risultati. Sulla lotta scudetto penso che ci siano squadre più attrezzate, con rose più ampie è un po’ difficile. Però finché siamo lì non buttiamo via niente, giochiamo partita per partita e cerchiamo di stare lì il più a lungo possibile”