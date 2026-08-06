Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In un'intervista a Scommesse.io, Maurizio Crosetti, giornalista di Repubblica, ha rilasciato queste dichiarazioni tra Nazionale e prossima lotta scudetto:

Getty Images

L’Italia era assente anche questa volta al Mondiale, mentre tennis, volley, atletica e, in questi giorni, anche il nuoto continuano a produrre fuoriclasse. Si è detto che non è un problema di soldi, ma di idee. A un mese dall’ennesima delusione, cosa non ha ancora imparato la FIGC?

Non ha ancora imparato che non si costruisce il futuro tornando sempre sulle vecchie soluzioni. È vero che Roberto Mancini rappresenta un usato sicuro: lo considero un allenatore più affidabile di Andrea Pirlo, che mi sembrava un’ipotesi davvero troppo azzardata. Da questo punto di vista, meglio affidarsi a chi ha già dimostrato il proprio valore.

Getty Images

Detto questo, però, servirebbe qualcosa in più dell’usato sicuro. Il calcio vive dell’entusiasmo e della passione della gente. Continuiamo tutti ad aspettare con interesse l’inizio del campionato, ma oggi l’attenzione degli italiani è catturata anche da Sinner, da Kimi Antonelli in Formula 1 e da tanti altri sport. L’Italia è fuori da tre Mondiali consecutivi e, oltretutto, anche il nostro campionato è spesso poco entusiasmante. L’Inter è stata nettamente la squadra più forte, ma non si può dire che sia stata una stagione memorabile sotto il profilo dello spettacolo. Il panorama è cambiato e il calcio deve interrogarsi su questo.

L’Inter resta la squadra da battere oppure Milan e Juventus possono colmare il divario?

Oggi direi ancora l’Inter. Era già la squadra più forte e, almeno sulla carta, continua a esserlo. Naturalmente il mercato è ancora aperto e ormai finisce addirittura dopo l’inizio del campionato, quindi è presto per giudicare. Però, allo stato attuale, considero ancora l’Inter la principale favorita allo scudetto.