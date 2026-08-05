Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Cristian Romero: "Ecco perché l'Inter non procede sul Cuti"
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha riportato aggiornamenti sul futuro di Cristian Romero, obiettivo di mercato dell'Inter ma con l'Atletico Madrid interessato al giocatore:
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"Le uscite dell'Atletico, Molina alla Roma e Ruggeri verso l'Aston Villa, potrebbero favorire l'assalto del clu club di Madrid al Cuti Romero che può andare ad impattare il mercato dell'Inter.
L'Inter, tra il discorso uscite che ancora non si sbloccano, Asllani, Pavard, Frattesi e tutto il resto, e il discorso stipendio del giocatore, ancora sul Cuti Romero l'Inter non procede"
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