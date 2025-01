«Testa alta: è l’immagine perfetta. Il Bologna non solo non ha avuto paura dell’Inter pur giocando a San Siro, ma non ha avuto, mi passi il termine, rispetto. Ha giocato come se tutto fosse alla pari, dal primo all’ultimo, pur riconoscendo ai nerazzurri due assenze importanti come Calha e Mkhitaryan».