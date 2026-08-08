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Juan Cuadrado, esterno colombiano con un lungo trascorso in Serie A, ai microfoni di DSports è tornato a parlare del suo tanto discusso trasferimento dalla Juventus all'Inter nell'estate del 2023: "Sono entrato nella storia della Juventus, ho giocato oltre 300 partite, un traguardo che nemmeno i giocatori italiani hanno raggiunto. Se vai allo stadio della Juventus, leggi pochi nomi di calciatori con più di 300 partite. Lo vedo lì e per me è motivo di orgoglio. L'Inter? Sappiamo tutti che c'è rivalità con la Juventus. Dopo otto anni mi sono ritrovato svincolato e molti hanno considerato un tradimento il mio passaggio all'Inter. Ma quando sei senza lavoro devi cercare altre opzioni. Io non volevo andarmene, mi avevano offerto un rinnovo, ma poi non lo hanno mantenuto".