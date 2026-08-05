Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha commentato le mosse fin qui effettuate dalle big di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

"Chi mi sta convincendo di più? Direi la Juve, gli ultimi due colpi sono importanti, sono i migliori presi dal punto di vista tecnico. Alajbegovic può essere il crac di mercato. Il Milan ha preso Gila, che è un ottimo colpo, ho dei dubbi su Ramos, che ha giocato poco al PSG. Mentre l'Inter ha preso Stones, giocatore di esperienza che si inserisce in un reparto difensivo già forte. La Fiorentina mi piace, ho visto la partita col Real, per quanto sia indicativa, ma si vede già l'idea di calcio di Grosso. E i nuovi si sono mossi bene. C'è ancora tanto da fare, soprattutto per chi deve inseguire l'Inter, ma dopo un inizio molto soft qualcosa inizia a muoversi. Ormai ci muoviamo all'ultimo per risparmiare, ma qualcosa si muove. Si punta però molto sulla qualità. Non dimentico il Como, che sta facendo molto".

Getty Images

Che si aspetta da Pio Esposito?

"Mi aspetto un'ulteriore crescita. Oltre alle sue doti ottime credo sia anche un ragazzo molto intelligente, che ha capito cos'è l'Inter e le responsabilità quando entra in campo. Non è difficile capire perché sia già un idolo, la sua passione dimostra il suo attaccamento. A meno di offerte clamorose lo vedo come il centravanti dell'Inter e della Nazionale per i prossimi dieci anni potenzialmente. E' uno di quelli che sale i gradini uno alla volta".

(Fonte: TMW Radio)