Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini, giornalista, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mimmo Cugini, giornalista, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
L'Inter ha aumentato il gap con le altre? In Europa potrà ambire ad una stagione importante?"Sono arrivati tre acquisti pesanti. Sappiamo quanto questi giocatori dalla Premier League possano far bene. L'Inter parte come forte favorita, mentre in Europa bisognerà migliorare il percorso dell'anno scorso. In Europa del resto c'è bisogno di qualità e di alzare il livello, cosa che i nerazzurri hanno fatto".
(Fonte: TMW Radio)
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