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DUMFRIES, PALESTRA E LAUTARO

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Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di FCInter1908.it Daniele Vitiello, a margine del Festival della Serie A, prima della cerimonia dei calendari 2026-27, Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, ha parlato tanto anche dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni:

Che giocatori servono all'Inter per vincere ancora?

Sicuramente giocatori che abbiano spirito di appartenenza e che abbiano le stesse qualità umane dei giocatori che ci sono adesso.

Cosa avresti fatto al posto di Dumfries? Chi può essere l'erede?

Aveva una clausola che è stata pagata da uno dei club più importanti al mondo. Si fa fatica a dire di no al Real. Lo ringraziamo per quello che ha fatto all'Inter e per quello che ha dimostrato, anche come uomo, soprattutto dopo la finale persa contro il PSG. Palestra potrebbe essere un profilo importante per l'Inter. L'italianità è un fattore che può fare la differenza, anche se vediamo gli ultimi campionati. Nessuno può prevedere il futuro, ma è importante avere uno zoccolo duro che sia italiano.

Questa squadra ha dimostrato di sapersi rialzare. Forse la cosa non ti ha stupito, visto che hai vissuto quello spogliatoio. In particolare, qual è l'importanza di uno come Lautaro? Ci racconti qualcosa che non abbiamo ancora visto?

Hai ragione, non sono stupito, ho vissuto gli uomini prima che i calciatori. Lautaro è come lo vedete: ha senso di appartenenza, foga agonistica, vuole vincere ogni contrasto, che è difficile da vedere in un attaccante, ma lui ce l'aveva anche in allenamento. Il livello si è alzato quando non si voleva perdere nemmeno una partita. Quello è un fattore importante.