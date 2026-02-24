FC Inter 1908
L'ex portiere della Juventus non ha dubbi: i nerazzurri ribalteranno la sconfitta rimediata contro il Bodo/Glimt
Fabio Alampi Redattore 

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Inter? Sono sicuro che passi in Champions, anche se il Bodo è una buona squadra. Non c'è paragone, aver perso 3-1 è un caso, dovuto a tanti fattori. Per me è nettamente più forte.

Simeone all'Inter? Come si fa a mettere in discussione anche Chivu ora?".

