Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione.

"Sono convinto che ai nastri di partenza lotterà per il titolo. Lo scorso anno è stata una figuraccia. L'impegno di Spalletti è come quello di Allegri, entrambi quest'anno non possono sbagliare".