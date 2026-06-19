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De Paola: “Juve? Anno scorso figuraccia, ma questa stagione partirà per lo scudetto”

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così degli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione.

De Paola: “Juve? Anno scorso figuraccia, ma questa stagione partirà per lo scudetto”- immagine 1
Getty Images

"Sono convinto che ai nastri di partenza lotterà per il titolo. Lo scorso anno è stata una figuraccia. L'impegno di Spalletti è come quello di Allegri, entrambi quest'anno non possono sbagliare".

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