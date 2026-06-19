Fabio Liverani, dal Forte Village di Pula, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Credo che, a livello di griglia di partenza, chi ha cambiato poco dalla guida tecnica alla società parte avvantaggiato. L'Inter ha una linea di grande vantaggio , oltre alla rosa e all'allenatore, ma penso che la forza più grande sia nella società, nella struttura composta da Marotta, Ausilio, Baccin: credo che loro diano continuità al lavoro, e questi li fa partire in vantaggio.

La Roma deve fare un mercato per migliorarsi, ci sarà anche la Champions League; il Napoli, aspettando Allegri, credo che abbia una rosa già importante; la Juventus ha cambiato tanto, Carnevali è un dirigente di grande esperienza e grande qualità, e cercherà di riportare quello stile Juve che magari in questi ultimi anni è mancato; poi ci sarà sempre il Milan, ma ad oggi risulta difficile dare un'identità di quello che potrebbe essere, e quindi parte dietro, non c'è un direttore sportivo, non c'è una linea guida. Chi riesce a programmare in anticipo ha qualche vantaggio in più".