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Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Desideri, doppio ex di Inter e Roma, ha fatto le sue considerazioni sulla possibile lotta tra le due squadre in ottica scudetto:

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Roma anti-Inter?

"Ha dato identità Gasperini a questa squadra. Vedo quelli che entrano, sono mentalizzati, sanno cosa fare e hanno lo spirito giusto. E' un'arma per un allenatore impressionante. E' una squadra forte, è presto per dire se è l'anti-Inter, ha incontrato due squadre in difficoltà, aspetto sempre quando incontrerà quelle più forti. Bisogna aspettare ma è un grande inizio".

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Sull'Inter che dice?

"E' ancora l'Inter, una corazzata. Gioca come lo scorso anno, con grande intensità, esterni che diventano punte. E' forte in tutti i reparti. Chivu? Pensavo potesse avere difficoltà invece si è calato molto bene. Arrivare senza esperienza in grandi squadre non è semplice, è stato veramente bravo".

(Fonte: TMW Radio)