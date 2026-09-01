Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Desideri, doppio ex di Inter e Roma, ha fatto le sue considerazioni sulla possibile lotta tra le due squadre
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Bigica allenatore importante. Vogliamo che i nostri giovani..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Desideri, doppio ex di Inter e Roma, ha fatto le sue considerazioni sulla possibile lotta tra le due squadre in ottica scudetto:
Roma anti-Inter?"Ha dato identità Gasperini a questa squadra. Vedo quelli che entrano, sono mentalizzati, sanno cosa fare e hanno lo spirito giusto. E' un'arma per un allenatore impressionante. E' una squadra forte, è presto per dire se è l'anti-Inter, ha incontrato due squadre in difficoltà, aspetto sempre quando incontrerà quelle più forti. Bisogna aspettare ma è un grande inizio".
Sull'Inter che dice?"E' ancora l'Inter, una corazzata. Gioca come lo scorso anno, con grande intensità, esterni che diventano punte. E' forte in tutti i reparti. Chivu? Pensavo potesse avere difficoltà invece si è calato molto bene. Arrivare senza esperienza in grandi squadre non è semplice, è stato veramente bravo".
(Fonte: TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, UFFICIALE: Kamate ceduto a titolo definitivo all'Atletico Madrid, il comunicato
Mercato Inter
Quanto ci ha creduto l'Inter per Nico Paz? Barzaghi: "Zero, ma spiego perché"
Mercato Inter
Inter, tutti vogliono Iddrissou ma il club dice no: respinte anche offerte a titolo definitivo
Champions League
Champions su Prime Video: scelte due partite dell'Inter, ecco quali sono
Interviste
FCINTER1908 - Pio Esposito: "Rinnovo? Traguardo importante ma non mi accontento. L'obiettivo..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti