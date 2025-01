Le parole del tecnico del Venezia: "E' un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli l'umiltà"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro l'Empoli, Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato così dell'ennesima ottima prestazione di Filip Stankovic: "Il primo merito è suo, noi lo supportiamo, è un ragazzo che sta continuando a lavorare e come ho già detto non deve mai mancargli l'umiltà. Al di là delle parate, è migliorato tanto nella sicurezza e nelle uscite, nella tranquillità che trasmette", riporta TMW.