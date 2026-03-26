Manca sempre meno al calcio di inizio di Italia-Irlanda del Nord: gli Azzurri devono vincere per sperare ancora nella qualificazione al Mondiale. Per l'occasione il ct Gattuso ha scelto i 23 calciatori che saranno a disposizione questa sera: presenti i 5 convocati dell'Inter (Bastoni, Dimarco, Barella, Frattes, Esposito), mentre finiscono in tribuna Caprile, Coppola, Cambiaso e Cambiaghi.
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Italia, i convocati per l’Irlanda del Nord: a disposizione i 5 calciatori dell’Inter
Il ct Gattuso non rinuncia ai nerazzurri in vista del decisivo match di questa sera: 4 gli esclusi che andranno in tribuna
I convocati:
Portieri: Donnarumma (Manchester City), Carnesecchi (Atalanta), Meret (Napoli).
Difensori: Palestra (Cagliari), Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Scalvini (Atalanta), Bastoni (Inter), Mancini (Roma).
Centrocampisti: Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle United), Pisilli (Roma), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Barella (Inter).
Attaccanti: Retegui (Al-Qadsiah), Raspadori (Atalanta), Kean (Fiorentina), Esposito (Inter), Politano (Napoli).
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