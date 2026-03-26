Manca sempre meno al calcio di inizio di Italia-Irlanda del Nord: gli Azzurri devono vincere per sperare ancora nella qualificazione al Mondiale. Per l'occasione il ct Gattuso ha scelto i 23 calciatori che saranno a disposizione questa sera: presenti i 5 convocati dell'Inter (Bastoni, Dimarco, Barella, Frattes, Esposito), mentre finiscono in tribuna Caprile, Coppola, Cambiaso e Cambiaghi.