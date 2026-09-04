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Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha presentato la sfida in programma domani sera a San Siro contro l'Inter: "Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, nel loro stadio".

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"Dovremo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni e sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti".

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"L'assenza di McTominay? Ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. In questo tempo ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare di sopperire a questa assenza".