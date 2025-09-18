FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Dimarco: “Esposito vuole migliorare ogni giorno, ha tutto il futuro davanti a sé”

news

Dimarco: “Esposito vuole migliorare ogni giorno, ha tutto il futuro davanti a sé”

Dimarco: “Esposito vuole migliorare ogni giorno, ha tutto il futuro davanti a sé” - immagine 1
Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax, ha parlato così di Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax, ha parlato così di Francesco Pio Esposito.

Dimarco: “Esposito vuole migliorare ogni giorno, ha tutto il futuro davanti a sé”- immagine 2
Getty Images

"E' una grande persona, è un lavoratore, è sempre lì e cerca di migliorare ogni giorno: ha tutto il futuro davanti a sé. Non in tanti fanno così la prima in Champions, deve continuare così perché durante l'anno ci sarà molto utile".

Leggi anche
Inter, Akanji: “Abbiamo difeso meglio, sono contento. Mio ruolo? Posso anche…”
Ajax, Heitinga: “Tutto più difficile dopo il secondo gol incassato. L’Inter è forte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA