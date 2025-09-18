Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax, ha parlato così di Francesco Pio Esposito.
Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax, ha parlato così di Francesco Pio Esposito
"E' una grande persona, è un lavoratore, è sempre lì e cerca di migliorare ogni giorno: ha tutto il futuro davanti a sé. Non in tanti fanno così la prima in Champions, deve continuare così perché durante l'anno ci sarà molto utile".
