Prima di Inter-Udinese, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni poco prima del match:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Dimarco: “Serve grande gara per i 3 punti. Ho parlato di punizioni con Chivu e Kolarov e vi dico…”
news
Dimarco: “Serve grande gara per i 3 punti. Ho parlato di punizioni con Chivu e Kolarov e vi dico…”
Prima di Inter-Udinese, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato anche ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni
"L’Inter deve continuare con quanto fatto col Torino, loro sono forti e fisici, dobbiamo fare una grande partita per portare a casa i 3 punti.
Punizioni col mancino, il confronto con mister Chivu? Avendo mister Chivu e Kolarov come secondo, so che sui piazzati erano forti e quando abbiamo fatto la tournée gli ho chiesto consigli, devo migliorare e alzare la percentuale di gol, ma stasera conta la squadra e mai il singolo. Dobbiamo essere generosi tra di noi e fare una grande gara".
© RIPRODUZIONE RISERVATA