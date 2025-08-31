Punizioni col mancino, il confronto con mister Chivu? Avendo mister Chivu e Kolarov come secondo, so che sui piazzati erano forti e quando abbiamo fatto la tournée gli ho chiesto consigli, devo migliorare e alzare la percentuale di gol, ma stasera conta la squadra e mai il singolo. Dobbiamo essere generosi tra di noi e fare una grande gara".