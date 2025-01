Federico Dimarco, ospite di My Skills, il format di Dazn realizzato in collaborazione con EA SPORTS FC 25, in cui i giocatori del massimo campionato italiano si raccontano direttamente sul campo, ha parlato anche di Simone Inzaghi. Una parola per descriverlo? Dimarco risponde così:

"Una parola è difficile, posso dire sottovalutato? Ma sottovalutato perché parliamo di un allenatore che comunque negli ultimi anni ha vinto tantissimo. Avendo vinto tanto comunque all'esterno veniva messo subito in discussione per una minima sconfitta e lui non ha mai mosso un ciglio ed è sempre stato al suo posto. Quindi penso che questo sia un grosso valore che lui ha e si merita veramente tanto perché non so quanti allenatori avrebbero reagito come ha reagito lui"