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Intervistato da TMW, Davide Dionigi ha commentato il difficile momento di Juventus e Napoli, con focus poi sulla lotta scudetto:

La Juve è reduce da una sconfitta pesante.

"Ho paura che sia entrata in un tunnel da cui è difficile uscire. Bisogna fare in fretta a risalire perché le altre scappano. È venuta a mancare anche la prestazione".

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Anche il Napoli delude.

"Sta vivendo un momento delicato. Non ci si aspettava una partenza del genere. Anzi. Vista la bravura di Allegri pensavo ad una partenza sprint. Qualche big sta venendo un po' meno. La sconfitta contro il Venezia non se l'aspettava nessuno, il tempo per recuperare c'è ma Napoli è una città che ti mette addosso grandi pressioni. E poi con Conte vengono da un primo e secondo posto".

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La Lazio invece tutt'altro: brilla ed è prima.

"Gattuso merita i complimenti, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Inter e Roma però saranno quelle che se la giocheranno fino alla fine. La Lazio comunque sta esprimendo anche un bel gioco: a volte dei fallimenti fanno parte di un percorso che porta l'allenatore a migliorare".

(Fonte: TMW)