Intervistato da TMW, Davide Dionigi, ex attaccante e oggi allenatore, ha fatto alcune considerazioni sul campionato
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Intervistato da TMW, Davide Dionigi, ex attaccante e oggi allenatore, ha fatto alcune considerazioni sul campionato dopo le prime cinque giornate di Serie A:
"La Roma è molto competitiva, c'è un anno di lavoro di Gasperini e sono arrivati calciatori funzionali a ciò che ha in mente. Vedo i giallorossi come i principali antagonisti dell'Inter. Dietro metto invece le altre, quindi Napoli, Milan, Juventus e così via".
Sorprende la Lazio."Una piacevole sorpresa. Nessuno se l'aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c'è attorno potrebbe diventare l'arma in più".
Giovani che le piacciono in B?"Da Fiori a Cocchi fino a Verrengia e Stabile. Tanti giovani interessanti. Ciò dimostra che se i giovani li fai giocare se hanno talento emergono".
(Fonte: TMW)
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