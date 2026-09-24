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Intervistato da TMW, Davide Dionigi, ex attaccante e oggi allenatore, ha fatto alcune considerazioni sul campionato dopo le prime cinque giornate di Serie A:

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"La Roma è molto competitiva, c'è un anno di lavoro di Gasperini e sono arrivati calciatori funzionali a ciò che ha in mente. Vedo i giallorossi come i principali antagonisti dell'Inter. Dietro metto invece le altre, quindi Napoli, Milan, Juventus e così via".

Sorprende la Lazio.

"Una piacevole sorpresa. Nessuno se l'aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c'è attorno potrebbe diventare l'arma in più".

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Giovani che le piacciono in B?

"Da Fiori a Cocchi fino a Verrengia e Stabile. Tanti giovani interessanti. Ciò dimostra che se i giovani li fai giocare se hanno talento emergono".

(Fonte: TMW)