Il 4-3 incassato contro il Club Brugge lascia l’Inter con più di un rimpianto al termine di una notte europea complicata. I nerazzurri hanno provato a riaprire la partita fino all’ultimo, ma la reazione finale non è bastata per evitare la sconfitta. Al termine della gara del Meazza, i protagonisti dell’Inter hanno analizzato ai microfoni di Inter TV il match. Queste le parole di Diouf nel post partita: "Cosa è mancato? Siamo mancati nella due fasi sia offensive che difensive e hanno approfittato di questo. Dobbiamo recuperare da questa gara visto che giochiamo ogni tre giorni da qui alla sosta"