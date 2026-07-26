Ecco gli highlights estesi della gara pubblicati su YouTube dal club nerazzurro: la doppietta di Andy Diouf nel finale e non solo

Marco Astori
Screenshot 2026-07-26 alle 19.04.30

VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Buona la prima nel precampionato dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu rimonta nel finale il Karlsruher in amichevole con una doppietta super di Andy Diouf.

Intervista Diouf

E' successo questo e molto altro nella gara giocata nel pomeriggio in Germania: ecco gli highlights estesi della gara pubblicati su YouTube dal club nerazzurro:

Karlsruher SC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti