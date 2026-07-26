Ecco gli highlights estesi della gara pubblicati su YouTube dal club nerazzurro: la doppietta di Andy Diouf nel finale e non solo
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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Buona la prima nel precampionato dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu rimonta nel finale il Karlsruher in amichevole con una doppietta super di Andy Diouf.
E' successo questo e molto altro nella gara giocata nel pomeriggio in Germania: ecco gli highlights estesi della gara pubblicati su YouTube dal club nerazzurro:
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