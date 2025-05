Youri Djorkaeff, ex stella di Inter e Paris Saint-Germain, oggi uomo chiave nello sviluppo globale del calcio per la FIFA, non ha dubbi: la finale di Champions League tra PSG e Inter è più di una partita. "La qualità del percorso di Psg e Inter è stata incredibile e hanno meritato la finale. È la mia partita del cuore, per quello che ho fatto in campo, ma ancora di più per quello che ho fatto fuori dal campo: due miei figli sono nati a Milano", racconta l'ex giocatore al Corriere della Sera.