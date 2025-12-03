Federico Pastorello, all'interno dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate all'Inter e subito protagonista in nerazzurro: "Bonny? Non sono così sorpreso sul suo inserimento in una rosa così importante. Non mi sorprende perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più. Oggi la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all'Inter fino alla fine della stagione".