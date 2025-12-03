Federico Pastorello, all'interno dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 arrivato in estate all'Inter e subito protagonista in nerazzurro: "Bonny? Non sono così sorpreso sul suo inserimento in una rosa così importante. Non mi sorprende perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più. Oggi la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all'Inter fino alla fine della stagione".
Pastorello: “Bonny? Non sono sorpreso. C’era anche il Napoli, Ausilio ha fatto la differenza”
Retroscena di mercato riguardante l'attaccante francese dell'Inter, arrivato in estate dal Parma per 23 milioni di euro
"In Italia anche il Napoli era molto interessato anche se poi alla fine non hanno mai affondato. Abbiamo avuto diversi contatti anche con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatto il direttore Ausilio. Ha subito fatto capire al ragazzo che sarebbe stato il suo unico obiettivo e poi alla fine la scelta è stata abbastanza semplice".
