L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, intervistato da Sportmediaset in zona mista, ha parlato del momento della squadra e della vittoria con l'Ajax:
Vittoria importante, buon risultato. Sono contento per come abbiamo giocato, abbiamo dominato la partita. Livello alto? Mancano dei dettagli, abbiamo tanta esperienza e siamo calma, ma dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. Calo psicologico? Non credo sia psicologico, abbiamo perso due partite, è la realtà. Abbiamo fatto una buona partita tatticamente, loro sono arrivati solo una volta in porta. Questa è una nuova stagione, quindi non penso indietro, guardiamo sempre avanti e siamo pronti per la prossima partita.
