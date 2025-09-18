Vittoria importante, buon risultato. Sono contento per come abbiamo giocato, abbiamo dominato la partita. Livello alto? Mancano dei dettagli, abbiamo tanta esperienza e siamo calma, ma dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. Calo psicologico? Non credo sia psicologico, abbiamo perso due partite, è la realtà. Abbiamo fatto una buona partita tatticamente, loro sono arrivati solo una volta in porta. Questa è una nuova stagione, quindi non penso indietro, guardiamo sempre avanti e siamo pronti per la prossima partita.