"Non è momento delicato per Chivu e i giocatori. Thuram vuole dare un segnale, l'Inter ora è consapevole della sua forza, doveva reagire e ha reagito alla grande.

Chivu è tranquillo anche a parole ma l'Inter è lì, non si parte da 2 finali in 3 anni per sparire poi all'improvviso. Pio l'ho visto dentro il gioco, ha sbagliato meno di altri compagni più esperti. Mi è piaciuta la sua personalità, ha la capacità di fare bene anche la seconda punta, si sa muovere, si sacrifica, mi è piaciuto. Chivu sa che può contare anche su Esposito in queste partite. E dico una cosa in più: vedendo Esposito giocare così bene, Lautaro può respirare e non fare sempre 90'. Quando hai qualcuno in panchina, ci sono giocatori che possono entrare e non far sentire la mancanza dei titolari. Questa scelta di Chivu, forse Inzaghi non l'avrebbe fatta, mettendo Lautaro per 60'. Questa è una crescita anche di squadra, si può puntare su Pio anche per questo tipo di partite"