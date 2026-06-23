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fcinter1908 news interviste Dumfries pensa solo al Mondiale: “Real Madrid? Non intendo dire nulla a riguardo”
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Dumfries pensa solo al Mondiale: “Real Madrid? Non intendo dire nulla a riguardo”
L'esterno destro olandese, promesso sposo del club spagnolo, vuole concentrarsi esclusivamente sulla Nazionale
Il suo passaggio dall'Inter al Real Madrid è ormai cosa nota, eppure non è ancora arrivato il comunicato ufficiale. Nonostante questo, Denzel Dumfries vuole pensare esclusivamente al Mondiale.
L'esterno olandese, in occasione di un incontro con i media dal ritiro di Kansas City, ha evitato di rispondere alle domande sul suo prossimo trasferimento in Spagna: "Real Madrid? Non ho intenzione di dire nulla al riguardo in questo momento. Voglio concentrarmi interamente sull'Olanda".
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