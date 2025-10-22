L’Inter a Bruxelles, Thuram la guarda dal salotto e prende in giro Dumfries

Il giocatore francese è ai box per un infortunio e non ci sarà neanche contro il Napoli come ha annuncio Chivu alla vigilia della gara con l'Union

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre - 01:12

Marcus Thuram non è partito con l'Inter per Bruxelles e proprio da lì, nella conferenza stampa della vigilia di Champions, Cristian Chivu ha annunciato che il francese non riuscirà a recuperare per la partita contro il Napoli di sabato (in forse anche la gara con la Fiorentina.ndr). Se l'ultima volta, a Roma, aveva raggiunto i compagni nella capitale e aveva visto la sfida dalle tribune dell'Olimpico per poi festeggiare in campo la vittoria con i compagni, questa volta l'attaccante ha visto la sfida di Coppa in tv, dal divano di casa sua a Milano.

Sui social ha mostrato il momento del fischio d'inizio, quando Lautaro ha scambiato il solito gagliardetto con il capitano della squadra avversaria. Ha poi postato il risultato finale con gli emoticon delle bombe per il 4-0 rifilato all'Union.

Infine ha preso in giro Dumfries che ha vinto il premio di miglior giocatore della serata, lui che ha sbloccato la gara con il gol dell'1-0 dopo che si era mostrato in difficoltà nel riscaldamento. Paura superata e premio MPV vinto. Con il compagno che lo prende in giro: "Stop this", ha scritto sotto la foto dell'olandese con in mano il premio del migliore della gara.