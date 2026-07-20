Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da Il Mattino, Eljif Elmas, che ha appena concluso la sua esperienza al Napoli, è tornato sull'ultimo campionato e sulla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

DAZN

"Forse potevamo fare qualche punto in più, ma bisogna anche riconoscere la forza dell'Inter che a mio avviso ha vinto meritatamente il titolo italiano. Ma la nostra è stata una stagione super, perché la Supercoppa a Riad è un trofeo che ci riempie d'orgoglio. Eravamo i campioni d'Italia, tutti ci aspettavano per farci lo sgambetto, per togliersi la gioia di batterci".

Getty Images

"Noi abbiamo fatto una stagione a testa altissima. Peccato solo per la Champions: anche noi ci siamo rimasti male per non aver passato la fase a gironi. Ma il calcio è questo e bisogna sempre accettare le sentenze del campo".

(Fonte: Il Mattino)