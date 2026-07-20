Cosa risulta a Fabrizio Romano sui rumors di giornata su Alessandro Bastoni, accostato all'Al-Hilal da Sky Sport: ecco le ultime.

Alessandro Cosattini
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Cosa risulta a Fabrizio Romano sui rumors di giornata su Alessandro Bastoni, accostato all'Al-Hilal da Sky Sport.

Bastoni
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Ecco le parole del giornalista, direttamente sul suo canale YouTube: “Trattativa tra Bastoni e l’Al-Hilal? In questo momento non mi risulta nulla tra l’Al-Hilal e Bastoni. Che a Simone Inzaghi piaccia chiaramente sì, la stima c’è, ma come quella di tanti allenatori nel mondo.

bastoni
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A livello di dirigenze c’è 0, di contatti c’è 0. Non mi sento di seguire questa vicenda. Racconteremo se il club saudita arriverà con un’offerta, ma oggi non mi risulta che l’Al-Hilal stia lavorando su Bastoni, ha spiegato.

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