Lautaro Martinez affida al suo profilo Instagram le sue riflessioni dopo il ko in finale dei Mondiali contro la Spagna. Ecco le parole dell'attaccante dell'Argentina e capitano dell'Inter.

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"Ci abbiamo provato. Per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati a una finale, ma questa volta non è andata come speravamo.

Sono immensamente orgoglioso di essere argentino.

Mi sarebbe piaciuto poter aiutare la squadra ieri anche in campo, ma va bene così.

Grazie a tutte le persone che ci hanno accompagnato durante tutto questo Mondiale, percorrendo chilometri e chilometri per starci vicine, e grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto da ogni angolo del nostro Paese", ha scritto.

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