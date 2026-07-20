Lautaro Martinez affida al suo profilo Instagram le sue riflessioni dopo il ko in finale dei Mondiali contro la Spagna: le sue parole.

Alessandro Cosattini
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VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone

Lautaro Martinez affida al suo profilo Instagram le sue riflessioni dopo il ko in finale dei Mondiali contro la Spagna. Ecco le parole dell'attaccante dell'Argentina e capitano dell'Inter.

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"Ci abbiamo provato. Per il secondo Mondiale consecutivo siamo arrivati a una finale, ma questa volta non è andata come speravamo.

Sono immensamente orgoglioso di essere argentino.

lautaro martinez finale (1)

Mi sarebbe piaciuto poter aiutare la squadra ieri anche in campo, ma va bene così.

Grazie a tutte le persone che ci hanno accompagnato durante tutto questo Mondiale, percorrendo chilometri e chilometri per starci vicine, e grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto da ogni angolo del nostro Paese", ha scritto.

Lautaro Martinez

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