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L'Al-Hilal di Simone Inzaghi pensa ad Alessandro Bastoni per rinforzare la difesa. La posizione dell'Inter è chiara, tra prezzo del cartellino del centrale e non solo: ne ha parlato così Sky Sport, che oggi ha dato la notizia dell'interesse del club saudita per il giocatore.

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"È un giocatore molto importante, l’Inter aveva valutato l’ipotesi di privarsene per un’offerta congrua. È stato valutato 60/70 milioni, non meno. C’erano rumors e non solo sul Barcellona, poi l’offerta non è mai arrivata.

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Inzaghi un giocatore come Bastoni lo prenderebbe subito, ma serve un’offerta davvero importante. Un’uscita così potrebbe essere pesante, andrebbe sostituito con un giocatore di uguale valore. Vedremo se l’ipotesi potrà entrare nel vivo, dipenderà anche dal giocatore e dalle sue valutazioni. Bastoni è dentro da titolarissimo in questa Inter oggi", ha spiegato Andrea Paventi a Sky.

(Fonte: SS24)