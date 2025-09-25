L'allenatore dell'Aston Villa affronterà in Europa League il Bologna e ha parlato del calcio italiano e di alcune squadre tra cui l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 00:33)

Intervistato da SkySport alla vigilia della gara di Europa League tra Aston Villa-Bologna, l'allenatore Unay Emery ha parlato anche dell'Inter riferendosi al calcio italiano. Queste le sue parole: «Mi piace molto l'idea del calcio italiano. Ci sono molti duelli, uno contro uno. Un'idea che proviene da Gasperini o anche ora da Italiano. Giocano bene a calcio, come l'Inter. Poi c'è la solidità del Milan, della Roma, della Lazio di Sarru. In Italia si fa bel calcio e ci sono gare difficili».

«Ho molto rispetto per tutti gli allenatori italiani - ha aggiunto il tecnico - con Conte, tutte le squadre allenate hanno avuto successo. In Italia il calcio è qualcosa di molto potente. Oltre agli allenatori, ai giocatori, il calcio si vive con passione daa parte dei tifosi».

(Fonte: SS24)