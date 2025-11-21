FC Inter 1908
Eranio: “Derby? Inter squadra da battere. Centrocampo Milan secondo solo a quello di Chivu”

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole verso il derby con l'Inter
Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole verso il derby con l'Inter: «Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata».

Da una parte Rabiot, Modric e Fofana, dall’altra Barella, Calhanoglu e probabilmente Sucic. Chi ha maggior qualità, più forza in mezzo al campo? 

«Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter».

Avanti quindi l’Inter? 

«L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. E' un gioco che fa da anni ed è il prodotto di giocatori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando».

Inter
Barella e Calhanoglu sono una garanzia, Sucic la piacevole novità? 

«Non bisogna dimenticare Frattesi e nemmeno Ricci dall’altra parte. La forza del centrocampo in mano a Chivu si conosce e Sucic sta entrando nei meccanismi della squadra».

 

