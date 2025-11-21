Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole verso il derby con l'Inter: «Come tutti i derby di Milano, non è semplice fare un pronostico. L’Inter rimane però da qualche anno la squadra da battere. Ha cambiato, poco anche in mezzo. I giocatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta di identità è avanzata».
Eranio: “Derby? Inter squadra da battere. Centrocampo Milan secondo solo a quello di Chivu”
Da una parte Rabiot, Modric e Fofana, dall’altra Barella, Calhanoglu e probabilmente Sucic. Chi ha maggior qualità, più forza in mezzo al campo?
«Il centrocampo è quello che ti dà equilibrio, geometria, qualità. Oggi il centrocampo del Milan è secondo solo a quello dell’Inter».
Avanti quindi l’Inter?
«L’Inter è forte come pensiero di calcio perché ormai ha un gioco consolidato. E' un gioco che fa da anni ed è il prodotto di giocatori che hanno alzato, stagione dopo stagione, l’asticella. Il Milan ci sta arrivando».
Barella e Calhanoglu sono una garanzia, Sucic la piacevole novità?
«Non bisogna dimenticare Frattesi e nemmeno Ricci dall’altra parte. La forza del centrocampo in mano a Chivu si conosce e Sucic sta entrando nei meccanismi della squadra».
