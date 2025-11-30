Zero a zero a Pisa alla fine del primo tempo. Prima del rientro in campo, ai microfoni di DAZN, ha parlato di quanto successo nei primi 45 minuti il calciatore di Gilardino, Gabriele Piccinini.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Pisa, Piccinini: “Stiamo facendo bene contro l’Inter, tra le più forti d’Europa”
news
Pisa, Piccinini: “Stiamo facendo bene contro l’Inter, tra le più forti d’Europa”
Le parole del giocatore nerazzurro prima dell'inizio del secondo tempo
Queste le sue parole:
«Bel primo tempo e vicino al gol? Dobbiamo continuare così e stiamo facendo bene contro una delle squadre più forte d'Europa. Ho quasi fatto gol nel primo tempo e spero di farlo ora», si è augurato il centrocampista.
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA