Pisa, Piccinini: “Stiamo facendo bene contro l’Inter, tra le più forti d’Europa”

Le parole del giocatore nerazzurro prima dell'inizio del secondo tempo
Eva A. Provenzano
Zero a zero a Pisa alla fine del primo tempo. Prima del rientro in campo, ai microfoni di DAZN, ha parlato di quanto successo nei primi 45 minuti il calciatore di Gilardino, Gabriele Piccinini.

Queste le sue parole:

«Bel primo tempo e vicino al gol? Dobbiamo continuare così e stiamo facendo bene contro una delle squadre più forte d'Europa. Ho quasi fatto gol nel primo tempo e spero di farlo ora», si è augurato il centrocampista.

(Fonte: DAZN)

 

