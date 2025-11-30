«Vedo forti Inter, Napoli e Milan. Poi conoscendo Conte, che non molla mai, sarà lì un altro anno a lottare per il campionato». Così Fernando Llorente sulla lotta per lo scudetto. Il giocatore, tra i partecipanti delle finali dell'EA7World Legends Padel Tour ha parlato ai microfoni di SportMediaset.
Llorente: “Scudetto? Dico Inter, Milan e Napoli. Conte? Uno tosto, ma quando ti abitui…”
Il commento dell'ex calciatore sulla lotta per il titolo e sui metodi dell'allenatore del Napoli
-Conte supererà le difficoltà del secondo anno?
Non è facie, sono arrivati tanti nuovi giocatori e si devono adeguare ai metodi dell'allenatore e al suo lavoro. È difficile. Conte è un allenatore tosto, che ti fa lavorare tantissimo, io ho fatto fatica all'inizio con lui. Ma poi quando ti abitui a quel lavoro spingi tantissimo nelle partite e arrivi alla fine della gara più fresco che altri.
