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Adesso è ufficiale: Pio Esposito ha rinnovato il suo contratto con l'Inter, portando la scadenza del nuovo accordo al 30 giugno 2032.

L'attaccante nerazzurro ha rilasciato alcune parole ai canali societari subito dopo la firma: "È una cosa molto emozionante. Quando sono entrato in macchina per venire qui in sede ho avuto le farfalle nello stomaco".