VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si attendeva solamente l'ufficialità, ora possiamo dirlo senza timore di smentita: Pio Esposito ha rinnovato il suo contratto con l'Inter, portando la scadenza dell'accordo al 30 giugno 2032. Un matrimonio iniziato quando il bomber nerazzurro era solamente un bambino, e destinato a durare ancora a lungo.

Getty Images

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032.

(inter.it)