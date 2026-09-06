Una storia che parte da lontano, una storia destinata a continuare: in occasione del suo prolungamento di contratto fino al 2032, Pio Esposito ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV:

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Pio, tu e l'Inter insieme fino al 2032: che cosa significa e che valore ha per te questo rinnovo?

"Devo dire che è una cosa molto emozionante: quando sono entrato in macchina per venire qui ho avuto le farfalle nello stomaco. Perché? Perché sento che è un traguardo importante per la mia vita e per la mia carriera, anche se non è assolutamente un punto d'arrivo, ma un punto su cui partire per continuare a lavorare così e un riconoscimento per il lavoro fatto fino ad oggi e quindi serve continuare a lavorare così".

Avevi 9 anni la prima volta che hai indossato la maglia dell'Inter, che cosa diresti a quella versione di te oggi, alla luce del percorso calcistico che hai fatto?

"Ma sicuramente io direi di crederci sempre, nei momenti migliori e nei momenti un po' meno belli, di continuare a crederci e soprattutto di lavorare sempre al massimo, perché con il lavoro prima o poi i risultati arrivano".

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Quanto ha influito sulla tua crescita Mister Chivu? Con lui avevi già giocato in primavera.

"Molto, ho fatto anche l'Under 14 con il Mister Chivu. Da sempre ho avuto grande stima e fiducia di me, quindi incontrarlo di nuovo in Prima Squadra è stata una cosa troppo importante per me. Mi ha dato un'occasione che sognavo da tutta la vita: sono contento che fino a oggi sono riuscito a ripagare la sua fiducia, spero e voglio continuare a farlo".

Dal tuo ritorno all'Inter in una stagione hai alzato due trofei e individualmente hai collezionato 10 gol. Che obiettivi personali hai per il tuo futuro?

"Sia a livello di trofei che a livello di statistiche l'importante è cercare di non fermarsi, non accontentarsi mai e crescere sempre. Non mi piace dire un numero preciso di gol o di statistiche, però l'obiettivo è quello di cercare di migliorarmi sempre, come giocatore e anche come persona".

Che messaggio vorresti lasciare ai tifosi con cui ha un legame speciale?

"Li ringrazio prima di tutto perché fin dal primo giorno che sono tornato in Prima Squadra sono stato accolto in una maniera incredibile. vi dico grazie: sono molto contento di continuare questa avventura insieme".

(Fonte: inter.it)